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لبنان
نصر الدين زار شيخ العقل: رفع التغطية الدوائية بنسبة 300% ونسير خطوة خطوة
Lebanon 24
03-07-2025
|
05:47
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التقى شيخ عقل طائفة
الموحدين
الدروز
الشيخ الدكتور سامي أبي المنى
في دار
الطائفة في
بيروت
،
وزير الصحة
العامة الدكتور ركان نصر الدين، يرافقه مدير مكتبه الدكتور حسان خير الدين، بحضور مسؤول ملف الصحة في
الحزب التقدمي الاشتراكي
باسم غانم، رئيس لجنة الصحة والبيئة في المجلس المذهبي الدكتور نزيه أبو شاهين، وعدد من المشايخ والمستشارين في مشيخة العقل.
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وتناول اللقاء الأوضاع العامة، لاسيما تلك المتعلقة بصحة المواطنين، حيث أطلع الوزير نصر الدين
سماحة
شيخ العقل على جهود
وزارة الصحة
في مجال تطوير التقديمات الدوائية والاستشفائية والعلاجية، وتعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وبعد اللقاء، صرّح الوزير نصر الدين قائلاً: "تشرفنا بلقاء سماحة شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى، وشكرناه على الاستضافة، وأطلعناه على المستجدات الصحية والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، وأكدنا أهمية التعاون المشترك والدعم الدائم في إطار مسؤوليتنا تجاه صحة المواطنين اللبنانيين، خاصة في القطاعين الدوائي والاستشفائي، وستلي هذه الزيارة لقاءات أخرى لمتابعة التطورات".
وأضاف: "أكدنا على التعاون الوطني والأخوي بين جميع اللبنانيين، على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم، إذ يجمعنا الوطن وحب خدمته، لا سيما في المجال الصحي الذي يُعتبر من أبرز مجالات خدمة الناس. نسأل الله أن يحمي
لبنان
وأهله من كل سوء، وأن تحمل الأيام المقبلة الخير للجميع".
ورداً على سؤال حول تطوّر التقديمات الصحية، أوضح نصر الدين: "أطلعنا سماحة الشيخ على التحسّن الكبير الذي طرأ على التغطية الدوائية، لا سيما أدوية السرطان والأمراض المستعصية، حيث ارتفعت التغطية بنسبة 300% مقارنة بالأشهر الأولى من عمل الوزارة الحالية، وهذا تطوّر ملموس وإيجابي".
وتابع: "لا يمكننا تغطية كل شيء دفعة واحدة، لكننا نسير خطوة خطوة. وفي ما يتعلق بالاستشفاء، طالبنا بإدراج زيادة التغطية الاستشفائية في موازنة عام 2026، لتكون التغطية أكبر وأكثر شمولاً. كما أكدنا دعم لجنة الصحة النيابية في مشروع الرعاية الصحية الشاملة، الذي نعتبره المنطلق الأساسي لمعالجة كل الأزمات الصحية الملقاة على عاتق الوزارة".
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