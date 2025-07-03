عثر عليه مصاباً بطلق ناريّ.. إنتحار طبيب في الصرفند! (صور)

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أفادت مندوبة " " بأنه تم العثور على الطبيب "م.غ" أمام منزله الكائن في بلدة مصابا بطلق ناري.وبحسب المعلومات الاولية، فقد أقدم الطبيب على الانتحار، وحضرت القوى الامنية وبدأت تحقيقاتها.