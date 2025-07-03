Advertisement

لبنان

عثر عليه مصاباً بطلق ناريّ.. إنتحار طبيب في الصرفند! (صور)

Lebanon 24
03-07-2025 | 06:04
A-
A+
Doc-P-1386156-638871447834368915.jpg
Doc-P-1386156-638871447834368915.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تم العثور على الطبيب "م.غ" أمام منزله الكائن في بلدة الصرفند مصابا بطلق ناري. 
Advertisement

وبحسب المعلومات الاولية، فقد أقدم الطبيب على الانتحار، وحضرت القوى الامنية وبدأت تحقيقاتها.
 
مواضيع ذات صلة
مصاب بطلق ناري.. العثور على جثة شخص في الهرمل
lebanon 24
03/07/2025 17:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: إعادة فتح أوتوستراد صيدا صور محلة الصرفند بالاتجاهين
lebanon 24
03/07/2025 17:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يُداهم منازل مطلوبين وهذا ما عُثر عليه بحوزتهم (صورة)
lebanon 24
03/07/2025 17:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: وقف إطلاق النار تطور إيجابي ويجب الحفاظ عليه
lebanon 24
03/07/2025 17:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-07-03
09:49 | 2025-07-03
09:46 | 2025-07-03
09:40 | 2025-07-03
09:30 | 2025-07-03
09:27 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24