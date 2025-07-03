مواد غذائية فاسدة.. هذا ما ضُبط في طرابلس

نفّذت دورية من الدائرة الصحية في بلدية ، بمؤازرة الشرطة البلدية وتحت إشراف مباشر من رئيس البلدية الدكتور ، حملة مداهمة في منطقة أبي سمراء، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوات المنزلية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك.

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وخلال التفتيش، كشفت الحملة عن مخالفات جسيمة تتعلق بشروط العامة، تضمنت تدنياً ملحوظاً في مستوى النظافة وغياباً للمعايير الأساسية في التخزين السليم، ما يشكل خطراً مباشراً على صحة وسلامة المواطنين.



وتم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، كما جرت عمليات إتلاف المصادرات تحت إشراف المختص، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تعريض السلامة العامة للخطر.



ودعت بلدية طرابلس جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو بيئية عبر الرقم 70773099، مؤكدة حرصها الشديد على التصدي بحزم لأي تجاوز يهدد صحة وسلامة السكان.