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لبنان

مواد غذائية فاسدة.. هذا ما ضُبط في طرابلس

Lebanon 24
03-07-2025 | 05:57
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نفّذت دورية من الدائرة الصحية في بلدية طرابلس، بمؤازرة الشرطة البلدية وتحت إشراف مباشر من رئيس البلدية الدكتور عبد الحميد كريمة، حملة مداهمة في منطقة أبي سمراء، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوات المنزلية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك.
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وخلال التفتيش، كشفت الحملة عن مخالفات جسيمة تتعلق بشروط الصحة والسلامة العامة، تضمنت تدنياً ملحوظاً في مستوى النظافة وغياباً للمعايير الأساسية في التخزين السليم، ما يشكل خطراً مباشراً على صحة وسلامة المواطنين.

وتم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، كما جرت عمليات إتلاف المصادرات تحت إشراف القضاء المختص، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تعريض السلامة العامة للخطر.

ودعت بلدية طرابلس جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو بيئية عبر الرقم 70773099، مؤكدة حرصها الشديد على التصدي بحزم لأي تجاوز يهدد صحة وسلامة السكان.
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