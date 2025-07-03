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لبنان

لقاءات إنمائية في مجلس الإنماء والإعمار: بحث حاجات وادي خالد وإقليم الخروب

Lebanon 24
03-07-2025 | 06:12
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زار النائب محمد سليمان، يرافقه وفد من رؤساء بلديات منطقة وادي خالد، رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد علي قباني، حيث جرى البحث في الأوضاع الإنمائية والحاجات الأساسية لقرى وبلدات وادي خالد، وذلك بحضور عدد من الاستشاريين في المجلس. وتناول اللقاء أهمية المباشرة بتنفيذ بعض الهبات المقدمة من جهات مانحة عبر مجلس الإنماء والإعمار، بهدف تحسين الواقع الإنمائي والخدماتي في المنطقة، وفق ما أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنائب سليمان.
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وفي السياق الإنمائي نفسه، عُقد لقاء آخر في مكتب قباني، ضمّ النائب بلال عبد الله، رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي ماجد ترو، رئيس بلدية شحيم طارق شعبان، رئيس بلدية الجية وسام قزي، بحضور مفوض الحكومة في المجلس زياد نصر ومستشار المجلس حسان الدغيلي.

وتم خلال اللقاء بحث استكمال مشروع مجمّع الأبنية الحكومية في بلدة شحيم، بعد تخصيص مبلغ من وزارة الأشغال للمشروع، حيث شدد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تلزيم الأعمال الجديدة لإنجاز المبنى لما له من أهمية في حل مشكلة إيجارات المراكز الرسمية وتسهيل معاملات المواطنين في إقليم الخروب، وقد أعطى قباني تعليماته للبدء بالإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

كما تم التطرق إلى ملف آبار بسري المخصّصة لتأمين مياه الشفة لقرى الإقليم، حيث أبدى الحاضرون قلقهم من التباطؤ والتأخير الحاصل في تنفيذ المشروع من قبل المتعهد، إضافة إلى الكلفة المرتفعة، وقد وعد قباني بمتابعة الملف عن كثب.

بدوره، عرض رئيس اتحاد بلديات الإقليم الشمالي ماجد ترو موضوع تجمع مدارس برجا الذي لا يزال متوقفًا منذ سنوات، وجرى الاتفاق على متابعة البحث في إمكانية تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع الحيوي للمنطقة، في حين نقل رئيس بلدية الجية وسام قزي مطلبًا خاصًا ببلدته، تم تسجيله للمتابعة ضمن الملفات الإنمائية المطروحة.
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