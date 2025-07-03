Advertisement

لبنان

"نقف إلى جانبكم".. الراعي عزى البطريرك يوحنا العاشر بشهداء كنيسة دمشق

Lebanon 24
03-07-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1386167-638871466591544835.jpg
Doc-P-1386167-638871466591544835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، البطريركَ مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة وذلك في المقر البطريركي في البلمند.
Advertisement
 
وحضر اللقاء المطران إلياس نصار المعاون البطريركي للشؤون الراعوية والإدارية والأرشمندريت جورج يعقوب رئيس دير سيدة البلمند البطريركي.

ونقل البطريرك الراعي إلى البطريرك يوحنا العاشر تعازي الكنيسة المارونية بشهداء كنيسة مار الياس دويلعة واستنكارها لهذه المجزرة. كما وجرى خلال اللقاء استعراض للوضع العام ولما تشهده المنطقة من تطورات لها انعكاساتها على الواقع المسيحي والمجتمعي في سائر البلدان.
مواضيع ذات صلة
البطريرك يوحنا العاشر يتلقى تعازي فرنسا بشهداء كنيسة مار الياس دويلعة
lebanon 24
03/07/2025 17:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من البطريرك يوحنا العاشر إلى بطريرك القدس ثيوفيلوس.. وهذا ما جاء فيها
lebanon 24
03/07/2025 17:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
راعي ابرشية بوسطن ترأس قداسا في كنيسة مار يوحنا الحبيب - الحازمية
lebanon 24
03/07/2025 17:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب أبرق الى يوحنا العاشر معزيا: عمل جبان
lebanon 24
03/07/2025 17:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-07-03
09:49 | 2025-07-03
09:46 | 2025-07-03
09:40 | 2025-07-03
09:30 | 2025-07-03
09:27 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24