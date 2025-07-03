"نقف إلى جانبكم".. الراعي عزى البطريرك يوحنا العاشر بشهداء كنيسة دمشق

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، البطريركَ بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة وذلك في المقر البطريركي في البلمند.

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وحضر اللقاء المطران إلياس نصار المعاون البطريركي للشؤون الراعوية والإدارية والأرشمندريت يعقوب رئيس دير سيدة البلمند البطريركي.



ونقل إلى البطريرك يوحنا العاشر تعازي الكنيسة بشهداء مار الياس دويلعة واستنكارها لهذه المجزرة. كما وجرى خلال اللقاء استعراض للوضع العام ولما تشهده المنطقة من تطورات لها انعكاساتها على الواقع المسيحي والمجتمعي في سائر البلدان.