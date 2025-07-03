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لبنان

هذا ما بحثه حيدر واصحاب شاحنات النقل البري

Lebanon 24
03-07-2025 | 06:46
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استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم وفدا من نقابات اصحاب شاحنات النقل البري الداخلي والخارجي برئاسة الحاج بسام طليس، وجرى البحث في موضوع النقل داخل لبنان ، وبين لبنان والدول العربية عبر سوريا، والسبل الآيلة الى تنظيم العمالة غير اللبنانية في ما خص قيادة الشاحنات.
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