هذا ما بحثه حيدر واصحاب شاحنات النقل البري

استقبل وزير العمل وفدا من نقابات اصحاب شاحنات النقل البري الداخلي والخارجي برئاسة ، وجرى البحث في موضوع النقل داخل ، وبين لبنان والدول العربية عبر ، والسبل الآيلة الى تنظيم العمالة غير في ما خص قيادة الشاحنات.

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