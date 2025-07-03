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لبنان

عون اطلع على نتائج قمة إشبيلية واستقبل دبلوماسيين ومسؤولين سياسيين

Lebanon 24
03-07-2025 | 07:20
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عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري نتائج مؤتمر قمة تمويل التنمية الذي عقد في اشبيلية (اسبانيا) الأسبوع الماضي والمداولات التي جرت فيه والقرارات والتوصيات التي صدرت عنه.
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وأوضح الدكتور متري الذي مثل الرئيس عون في هذه القمة أبرز المواضيع التي تناولها المؤتمر واللقاءات التي عقدها على هامش الاجتماعات مع عدد من رؤساء الوفود العربية والدولية المشاركة، ومنهم رئيسا ليبيا والعراق ورئيس وزراء دولة فلسطين ووزير خارجية اسبانيا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. 
 
وأوضح متري "ان المؤتمر ركز على معالجة أزمة المديونية وسياسات الدول المانحة كي تكون اكثر انسجاما مع اهداف التنمية المستدامة، إضافة الى تعزيز إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في تمويل التنمية".
 
وتطرق البحث خلال القمة الى مسألة إعادة النظر في المؤسسات المالية الدولية كي تكون اكثر تمثيلا للدول كافة.
 
يذكر ان نائب رئيس مجلس الوزراء القى كلمة لبنان في القمة.

رئيس بعثة جمهورية العراق
ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون الرئيس الجديد لبعثة جمهورية العراق في لبنان السيد محمد رضا الحسيني بعد تسلمه مهامه الديبلوماسية في لبنان. وعرض معه للعلاقات اللبنانية العراقية وسبل تطويرها في المجالات كافة، وذلك وفق الأسس التي تم الاتفاق عليها خلال المحادثات التي اجراها الرئيس عون في زيارته الرسمية الى بغداد مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. 
 
وأكد السيد الحسيني رغبة القيادة العراقية بدعم لبنان.
 
ورحب الرئيس عون بالسيد الحسيني، متمنيا له التوفيق في مهامه الديبلوماسية في لبنان، مؤكدا "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومقدرا خصوصا وقوف العراق الى جانب لبنان، والدعم الذي تقدمه في مختلف المجالات.
 
سفير الجزائر
ديبلوماسيا أيضا، استقبل الرئيس عون سفير الجزائر في لبنان كمال بوشامة، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة. 
كما تطرق البحث الى التحضيرات الجارية للزيارة الرسمية التي يعتزم الرئيس عون القيام بها الى الجزائر خلال الشهر الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. 
واكد الرئيس عون متانة العلاقات اللبنانية الجزائرية والحرص على تطويرها، مقدرا وقوف الجزائر الى جانب لبنان في المحافل الإقليمية والدولية، ولاسيما في مجلس الامن الدولي.

وفد حزب الهانشاك
سياسيا، استقبل الرئيس عون وفدا من حزب الهانشاك الاشتراكي الديموقراطي برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية للحزب السيد فانيك داكسيان، وعرض معه الأوضاع السياسية الراهنة. 

وقال السيد داكسيان:" ان الوفد هنأ الرئيس عون بانتخابه رئيسا للجمهورية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان". 
وأضاف: "اكدنا لفخامته دعمنا الكامل لجهوده في انقاذ لبنان وأهمية العمل على خطة شاملة تعيد الثقة بالدولة وتعالج الازمات الاقتصادية والاجتماعية. كما شددنا على ضرورة الحفاظ على سيادة لبنان ودعم الجيش والقوى الأمنية وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات، ووجدنا لدى فخامته حرصا كبيرا على مصلحة الوطن، ونحن بدورنا نؤكد التزامنا العمل مع كل الأطراف من اجل لبنان قوي عادل وديموقراطي".
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