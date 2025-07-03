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لبنان

في بيروت.. إنهيار أحد المباني المستهدفة سابقاً عند هذه الطريق

Lebanon 24
03-07-2025 | 07:29
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إنهار أحد المباني المستهدفة سابقاً عند الطريق بين BIG SALE عند اشارة مجمع سيد الشهداء باتجاه دوار الكفاءات.
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وكان قد تم قطع الطريق موقتاً من قبل المعنيين من أجل التعامل مع المبنى ولعدم حصول زحمة سير خانقة.
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