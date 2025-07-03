في بيروت.. إنهيار أحد المباني المستهدفة سابقاً عند هذه الطريق

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إنهار أحد المباني المستهدفة سابقاً عند الطريق بين BIG SALE عند اشارة باتجاه دوار الكفاءات.وكان قد تم قطع الطريق موقتاً من قبل المعنيين من أجل التعامل مع المبنى ولعدم حصول زحمة سير خانقة.