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لبنان

لجنة التربية تبحث سن التقاعد والملاك الوظيفي في الجامعة اللبنانية والتعليم المهني

Lebanon 24
03-07-2025 | 07:33
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عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم  برئاسة النائب حسن مراد، وحضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: أديب عبد المسيح، وضاح الصادق ومارك ضو، كما حضر الجلسة رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران وممثل وزيرة التربية الدكتور عدنان الامين، وذلك لدرس اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
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واحالت اللجنة اقتراحيّ القانونين الراميين الى تعديل سن التقاعد لأساتذة الجامعة اللبنانية وادخال المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان الى ملاك الدولة عبر مباراة محصورة من خلال مجلس الخدمة المدنية، على لجان فرعية، كما ارجأت درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 14 من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 باضافة فقرة ثالثة الى فقرتيها الاثنين، لاعادة الصياغة، وستكمل دراسة الاقتراحات المتبقية من جدول الاعمال الى جلسات لاحقة.
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