لجنة التربية تبحث سن التقاعد والملاك الوظيفي في الجامعة اللبنانية والتعليم المهني

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عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ، وحضور مقرر ادغار والنواب: ، ومارك ضو، كما حضر الجلسة رئيس البروفسور بسام وممثل وزيرة التربية الدكتور عدنان الامين، وذلك لدرس اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.واحالت اللجنة اقتراحيّ القانونين الراميين الى تعديل سن التقاعد لأساتذة الجامعة وادخال المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في الى ملاك الدولة عبر مباراة محصورة من خلال ، على لجان فرعية، كما ارجأت درس اقتراح القانون الى تعديل المادة 14 من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 باضافة فقرة ثالثة الى فقرتيها الاثنين، لاعادة الصياغة، وستكمل دراسة الاقتراحات المتبقية من جدول الاعمال الى جلسات لاحقة.