وزير الثقافة بحث وسفير مالطا في العلاقات الثنائية

التقى الدكتور في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع سفير مالطا في غير المقيم اندريه حيث تم البحث في العلاقات الثنائية لاسيما منها الثقافية وإمكانية تفعيل بين لبنان ومالطا، وفق ما اشار اليه السفير لافتًا الى أن الاجتماع مع الوزير سلامة" كان جيدا وان تتطلع الى تحقيق نتائج مثمرة في لاسيما وان ثمة اوجه تشابه بيننا وامورا مشتركة ونحن نسعى للاستفادة عبر تعزيز وتفعيل التبادل الثقافي في كل القطاعات".

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