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لبنان

وزير الثقافة بحث وسفير مالطا في العلاقات الثنائية

Lebanon 24
03-07-2025 | 07:37
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التقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع سفير مالطا  في لبنان غير المقيم اندريه بورغ حيث تم البحث في  العلاقات الثنائية لاسيما منها الثقافية وإمكانية تفعيل مذكرة تفاهم بين لبنان ومالطا، وفق ما اشار اليه السفير لافتًا الى أن الاجتماع مع الوزير سلامة" كان جيدا وان مالطا تتطلع  الى تحقيق نتائج مثمرة في المستقبل لاسيما وان ثمة اوجه تشابه بيننا وامورا مشتركة  ونحن نسعى للاستفادة عبر تعزيز وتفعيل التبادل الثقافي في كل القطاعات".
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