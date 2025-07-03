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لبنان

في بعلبك.. توقيف أحد الأشخاص للاشتباه بانتمائه لتنظيم اسلامي

Lebanon 24
03-07-2025 | 07:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تمّ توقيف أحد الأشخاص عند دوار الجبلي في بعلبك.
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وقد جاء التوقيف على خلفية الاشتباه بانتمائه لتنظيم اسلامي.
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