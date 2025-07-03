اتحاد بلديات جرد القيطع بحث مع وزيرة البيئة تطوير إدارة النفايات

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أعلن لاتحاد بلديات جرد القيطع، أن وفدًا من الاتحاد برئاسة المحامي محمد البعريني، ونائبه المهندس زيدان ، قام بزيارة إلى وزارة البيئة بدعوة من الدكتورة تمارا ، حيث كان في استقبالهم فريق من الوزارة إلى جانب ممثلين عن والبنك الدولي وعدد من المعنيين بملف النفايات الصلبة.وضم الوفد أيضًا المهندسين عمر صلاح الدين وجومانا أحمد من الوحدة التقنية في الاتحاد، ورئيس جمعية "درب " المهندس .وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على تفاصيل مشروع SWAM الممول من الاتحاد ، والمنفذ عبر منظمة COOPI، والهادف إلى تحسين إدارة النفايات الصلبة في منطقة جرد القيطع – عكار.وتخلل اللقاء نقاش معمّق حول أبرز التحديات التي تواجه البلديات في هذا الملف، وسبل تطوير الأداء البلدي، إضافة إلى بحث إمكانية تعزيز الدعم الفني والمالي لضمان استدامة المشروع وفعاليته.وأكد المحامي محمد البعريني أهمية المشروع في الحفاظ على البيئة والارتقاء بالخدمات البلدية، مشددًا على الاتحاد بالتعاون الكامل مع وزارة البيئة وكافة الشركاء لإنجاح هذه المبادرة الحيوية.وفي ختام اللقاء، وجّه البعريني دعوة إلى الوزيرة الزين لزيارة منطقة القموعة في بلدة فنيدق، لما لها من قيمة بيئية وسياحية مميزة، وللاطلاع على أوضاع المنطقة واحتياجاتها عن كثب.بدورها، رحبت الوزيرة بالدعوة وأبدت استعدادها لزيارة القموعة قريبًا، مؤكدة حرص الوزارة على التعاون الوثيق مع البلديات والاتحادات من أجل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المناطق .