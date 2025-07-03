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لبنان

اتحاد بلديات جرد القيطع بحث مع وزيرة البيئة تطوير إدارة النفايات

Lebanon 24
03-07-2025 | 07:54
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أعلن المكتب الإعلامي لاتحاد بلديات جرد القيطع، أن وفدًا من الاتحاد برئاسة المحامي محمد البعريني، ونائبه المهندس زيدان بركات، قام بزيارة إلى وزارة البيئة بدعوة من الوزيرة الدكتورة تمارا الزين، حيث كان في استقبالهم فريق من الوزارة إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وعدد من المعنيين بملف النفايات الصلبة.
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وضم الوفد أيضًا المهندسين عمر صلاح الدين وجومانا أحمد من الوحدة التقنية في الاتحاد، ورئيس جمعية "درب عكار" المهندس علي طالب.

وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على تفاصيل مشروع SWAM الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ عبر منظمة COOPI، والهادف إلى تحسين إدارة النفايات الصلبة في منطقة جرد القيطع – عكار.

وتخلل اللقاء نقاش معمّق حول أبرز التحديات التي تواجه البلديات في هذا الملف، وسبل تطوير الأداء البلدي، إضافة إلى بحث إمكانية تعزيز الدعم الفني والمالي لضمان استدامة المشروع وفعاليته.

وأكد رئيس الاتحاد المحامي محمد البعريني أهمية المشروع في الحفاظ على البيئة والارتقاء بالخدمات البلدية، مشددًا على التزام الاتحاد بالتعاون الكامل مع وزارة البيئة وكافة الشركاء لإنجاح هذه المبادرة الحيوية.

وفي ختام اللقاء، وجّه البعريني دعوة إلى الوزيرة الزين لزيارة منطقة القموعة في بلدة فنيدق، لما لها من قيمة بيئية وسياحية مميزة، وللاطلاع على أوضاع المنطقة واحتياجاتها عن كثب.

بدورها، رحبت الوزيرة بالدعوة وأبدت استعدادها لزيارة القموعة قريبًا، مؤكدة حرص الوزارة على التعاون الوثيق مع البلديات والاتحادات من أجل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المناطق اللبنانية.
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