بري التقى ممثل البنك الدولي.. بحث في خطط إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري
في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة
، ممثل البنك الدولي
في لبنان
جان كريستوف كاريه، حيث جرى خلال اللقاء بحث برامج البنك الدولي وخططه المتعلقة بإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في البلاد، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان.
كما استقبل بري
اللواء ديوداتو أبانيارا، القائد الجديد لقوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان
(اليونيفيل)، في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة. وتم خلال اللقاء استعراض الأوضاع الميدانية في منطقة عمل اليونيفيل جنوب نهر الليطاني، وأهمية دور القوة الدولية
في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي سياق متصل، استقبل رئيس المجلس السفير البلجيكي لدى لبنان أرنوت باولز، حيث تركز البحث على تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وبلجيكا في مختلف المجالات.
كما تابع بري المستجدات السياسية وشؤون القطاعين الصحي والاستشفائي خلال لقائه مع وزير الصحة
العامة الدكتور ركان نصر الدين، حيث تم بحث التحديات والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية في البلاد.
على صعيد التشريعات، وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري
القوانين العشرة التي أقرها المجلس النيابي خلال جلسته التشريعية التي عقدت في 30 حزيران و1 تموز
2025، وأحالها إلى مجلس الوزراء
لإقرارها وتنفيذها، تأكيداً على أهمية استكمال المسار التشريعي لدعم استقرار الدولة وخدمة المواطنين.