بري التقى ممثل البنك الدولي.. بحث في خطط إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية

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استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، ممثل في جان كريستوف كاريه، حيث جرى خلال اللقاء بحث برامج البنك الدولي وخططه المتعلقة بإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في البلاد، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان.كما استقبل اللواء ديوداتو أبانيارا، القائد الجديد لقوة الطوارئ الدولية العاملة في (اليونيفيل)، في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة. وتم خلال اللقاء استعراض الأوضاع الميدانية في منطقة عمل اليونيفيل جنوب نهر الليطاني، وأهمية دور في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.وفي سياق متصل، استقبل رئيس المجلس السفير البلجيكي لدى لبنان أرنوت باولز، حيث تركز البحث على تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وبلجيكا في مختلف المجالات.كما تابع بري المستجدات السياسية وشؤون القطاعين الصحي والاستشفائي خلال لقائه مع العامة الدكتور ركان نصر الدين، حيث تم بحث التحديات والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية في البلاد.على صعيد التشريعات، وقع رئيس مجلس النواب القوانين العشرة التي أقرها المجلس النيابي خلال جلسته التشريعية التي عقدت في 30 حزيران و1 2025، وأحالها إلى لإقرارها وتنفيذها، تأكيداً على أهمية استكمال المسار التشريعي لدعم استقرار الدولة وخدمة المواطنين.