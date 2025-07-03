لقاء بين سامي الجميل ونجاة عون لبحث ملفات بيئية

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التقى رئيس الجميّل النائب وجرى بحث في عدد من الملفات البيئية.اللقاء حضره رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في المحامية والسيد رشاد رافع.وقد عرضت على رئيس الكتائب اقتراح قانون يتعلق بمعالجة النفايات الصلبة وتمت مناقشة بعض تفاصيله وقد وعد الجميّل بدراسته من الجوانب كافة وإعطاء الرد المناسب.