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لبنان

لقاء بين سامي الجميل ونجاة عون لبحث ملفات بيئية

Lebanon 24
03-07-2025 | 08:36
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل النائب نجاة عون وجرى بحث في عدد من الملفات البيئية.
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اللقاء حضره رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في الكتائب المحامية لارا سعادة والسيد رشاد رافع. 

وقد عرضت النائب عون على رئيس الكتائب اقتراح قانون يتعلق بمعالجة النفايات الصلبة وتمت مناقشة بعض تفاصيله وقد وعد الجميّل بدراسته من الجوانب كافة وإعطاء الرد المناسب.
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