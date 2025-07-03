اليونيفيل: 1600 مبادرة إنسانية لتعزيز صمود الجنوب بالتعاون مع الجيش

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عزّزت في قوات اليونيفيل بقيادة إيطالية خلال الأشهر الماضية دورها في دعم مجتمعات ، عبر سلسلة من المبادرات الإنسانية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الجيش، وفق ما أكده بيان صادر عن القيادة.وأوضح البيان أن القطاع الغربي يضم نحو 3600 عنصر من "الخوذ الزرقاء"، موزّعين على خمس وحدات متعددة الجنسيات تشمل: ، ، إيرلندا، وماليزيا، مشيرًا إلى أن التفاعل الدائم مع السلطات السياسية والدينية والعسكرية في القرى والبلدات الجنوبية شكّل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة والتعاون المتبادل.وكمؤشر على هذا الالتزام، أشار البيان إلى أن قائد القطاع الغربي، اللواء نيكولا ماندوليسي، وقادة الوحدات التابعة، عقدوا 395 لقاءً رئيسيًا مع ممثلي المؤسسات المحلية، مما ساهم في دفع عجلة التعاون المدني-العسكري (CIMIC) بشكل ملموس.وفي هذا الإطار، تم تنفيذ أكثر من 1600 مبادرة في مجالات الصحة والتعليم ومشاريع التبرعات، بينها تقديم رعاية طبية يومية في العيادات الموجودة ضمن قواعد اليونيفيل، خدمةً لأهالي المنطقة.ومن بين أبرز المشاريع، أُنجز توريد وتركيب ثلاث وحدات سكنية خُصّصت كعيادات طبية في بلديات ، وتبنين، حيث تم رسمياً تسليم الوحدة الأخيرة في بلدية تبنين بتاريخ 3 الجاري.وأكد اللواء ماندوليسي أن قوات اليونيفيل، وخصوصاً في القطاع الغربي، ستواصل وجودها على الأرض للمساهمة في دعم الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق، لافتاً إلى أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة وجهود متواصلة تبذلها القوة متعددة الجنسيات العاملة في جنوب .