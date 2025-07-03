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لبنان

اليونيفيل: 1600 مبادرة إنسانية لتعزيز صمود الجنوب بالتعاون مع الجيش

Lebanon 24
03-07-2025 | 09:20
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عزّزت قيادة القطاع الغربي في قوات اليونيفيل بقيادة إيطالية خلال الأشهر الماضية دورها في دعم مجتمعات جنوب لبنان، عبر سلسلة من المبادرات الإنسانية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الجيش، وفق ما أكده بيان صادر عن القيادة.
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وأوضح البيان أن القطاع الغربي يضم نحو 3600 عنصر من "الخوذ الزرقاء"، موزّعين على خمس وحدات متعددة الجنسيات تشمل: إيطاليا، غانا، إيرلندا، كوريا وماليزيا، مشيرًا إلى أن التفاعل الدائم مع السلطات السياسية والدينية والعسكرية في القرى والبلدات الجنوبية شكّل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة والتعاون المتبادل.

وكمؤشر على هذا الالتزام، أشار البيان إلى أن قائد القطاع الغربي، اللواء نيكولا ماندوليسي، وقادة الوحدات التابعة، عقدوا 395 لقاءً رئيسيًا مع ممثلي المؤسسات المحلية، مما ساهم في دفع عجلة التعاون المدني-العسكري (CIMIC) بشكل ملموس.

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ أكثر من 1600 مبادرة في مجالات الصحة والتعليم ومشاريع التبرعات، بينها تقديم رعاية طبية يومية في العيادات الموجودة ضمن قواعد اليونيفيل، خدمةً لأهالي المنطقة.

ومن بين أبرز المشاريع، أُنجز توريد وتركيب ثلاث وحدات سكنية خُصّصت كعيادات طبية في بلديات عيترون، برج رحال وتبنين، حيث تم رسمياً تسليم الوحدة الأخيرة في بلدية تبنين بتاريخ 3 تموز الجاري.

وأكد اللواء ماندوليسي أن قوات اليونيفيل، وخصوصاً في القطاع الغربي، ستواصل وجودها على الأرض للمساهمة في دعم الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق، لافتاً إلى أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة التزام وجهود متواصلة تبذلها القوة متعددة الجنسيات العاملة في جنوب لبنان.
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