عون وبري يعزيان السيد علي فضل الله بوفاة والدته

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نعى العلّامة السّيّد والدته السيّدة نجاة نور الدّين، حرم العلّامة المرجع السّيّد الّتي وافتها عن عمر ناهز السّادسة والثّمانين، و"الّتي أمضت هذا العمر عطاءً إلى جانب الوالد تحمّلت فيه الكثير، وكانت نعم السّند لسماحته في كل مسيرته العلميّة والتّربويّة والجهاديّة".وأضاف في بيان النعي:" لقد كانت الوالدة موئلًا للرحمة وملجأً وحضنًا دافئًا للعائلة وقلبًا كبيرًا انفتح على الخير والمحبّة، وقد زرعت في العائلة وكل من عرفها وعاش في كنفها الحب والانفتاح على الآخرين، ولم يعرف الحقد إلى قلبها وعقلها سبيلًا، وكانت جبلًا حمل مع السّيّد الوالد كل الهموم والضّغوط في المراحل المعقدة والصّعبة وخصوصًا مراحل الحروب ومحاولات الاغتيال الجسدي والمعنوي الّتي تعرّض لها".وكان سماحته تلقّى عددًا من الاتصالات المعزية برحيل والدته أبرزها من رئيس الجمهوريّة ومن رئيس مجلس النوّاب .وأعلن مكتب العلّامة السّيّد علي فضل الله أن مراسم الدفن تبدأ غدًا عند السّاعة العاشرة قبل الظّهر من الامامين الحسنين في حارة حريك ثمّ توارى الثّرى في مدافن الغبيري الجديدة.وتقبل التّعازي يوميًّا في قاعة في مسجد الامامين الحسنين في حارة حريك من الساعة الرّابعة بعد الظّهر حتى السابعة مساءً كلّ يوم، أيّام الخميس، الجمعة، السّبت والاثنين.