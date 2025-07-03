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لبنان

في عين المريسة.. ظلّ يقود سيارته حتى علقت على درج والسبب خرائط غوغل!

Lebanon 24
03-07-2025 | 09:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن شابا في منطقة عين المريسة كان يقود سيارته متبعاً خرائط غوغل، وظل يقود حتى وجد سيارته عالقة عند درج يقع بين عقارين.
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