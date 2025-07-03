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لبنان

منسى بحث مع عبد المسيح التحديات الشمالية ودعم الجيش

Lebanon 24
03-07-2025 | 09:49
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استقبل وزير الدفاع الوطني، اللواء ميشال منسى، في مكتبه في اليرزة، النائب أديب عبد المسيح، حيث جرى البحث في التحديات التي تواجه القرى الشمالية، وسبل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم المؤسسة العسكرية، وتعزيز دورها في حماية الاستقرار الداخلي.
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كما استقبل اللواء منسى المفتش العام في الجيش، اللواء الركن فادي مخول، حيث تم التداول في الترتيبات المُعتمدة لتكريس ثقافة المساءلة داخل المؤسسة العسكرية، وسبل تطوير أساليب الرقابة بما يتناسب مع التحديات العملانية والإدارية الراهنة.

وفي إطار اللقاءات الأمنية، التقى وزير الدفاع رئيس مكتب التعاون والتنسيق في الجيش، العميد الركن ميشال بطرس، حيث تم البحث في الوضع الأمني القائم على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية، إضافة إلى مناقشة التنسيق القائم بين لبنان وسوريا في هذا المجال.
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