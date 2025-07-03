منسى بحث مع عبد المسيح التحديات الشمالية ودعم الجيش

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استقبل ، اللواء ، في مكتبه في اليرزة، النائب ، حيث جرى البحث في التحديات التي تواجه القرى الشمالية، وسبل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم ، وتعزيز دورها في حماية الاستقرار الداخلي.كما استقبل اللواء منسى في الجيش، اللواء الركن فادي مخول، حيث تم التداول في الترتيبات المُعتمدة لتكريس ثقافة المساءلة داخل المؤسسة العسكرية، وسبل تطوير أساليب الرقابة بما يتناسب مع التحديات العملانية والإدارية الراهنة.وفي إطار اللقاءات الأمنية، التقى رئيس والتنسيق في الجيش، العميد الركن ميشال ، حيث تم البحث في الوضع الأمني القائم على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية، إضافة إلى مناقشة التنسيق القائم بين وسوريا في هذا المجال.