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لبنان

الموت يُغيّب حرم السيّد محمد حسين فضل الله

Lebanon 24
03-07-2025 | 08:00
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توفيت الحاجة نجاة نور الدين، حرم السيّد محمد حسين فضل الله.
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وأعلن مكتب العلّامة السّيّد علي فضل الله أن مراسم الدفن تبدأ غدًا عند السّاعة العاشرة قبل الظّهر من مسجد الامامين الحسنين في حارة حريك ثمّ توارى الثّرى في مدافن الغبيري الجديدة.

وتقبل التّعازي يوميًّا في قاعة الزهراء في مسجد الامامين الحسنين في حارة حريك من الساعة الرّابعة بعد الظّهر حتى السابعة مساءً كلّ يوم، أيّام الخميس، الجمعة، السّبت والاثنين.
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لبنان

تعازي ووفيات

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