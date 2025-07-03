الموت يُغيّب حرم السيّد محمد حسين فضل الله

Advertisement

توفيت الحاجة نجاة ، حرم السيّد .وأعلن مكتب العلّامة السّيّد أن مراسم الدفن تبدأ غدًا عند السّاعة العاشرة قبل الظّهر من الامامين الحسنين في حارة حريك ثمّ توارى الثّرى في مدافن الجديدة.وتقبل التّعازي يوميًّا في قاعة في مسجد الامامين الحسنين في حارة حريك من الساعة الرّابعة بعد الظّهر حتى السابعة مساءً كلّ يوم، أيّام الخميس، الجمعة، السّبت والاثنين.