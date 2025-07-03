بعد غارة خلدة.. بيان للجيش الإسرائيلي

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استهدفت غارة، بعد ظهر اليوم، الخميس، سيارة في .في السياق، اعلن الجيش أنّه هاجم عنصرا في كان يهرب الأسلحةوزعم أنّ الشخص كان يعمل على تهريب الأسلحة لصالح " " في لبنان.