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لبنان
بعد غارة خلدة.. بيان للجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
03-07-2025
|
10:25
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استهدفت غارة، بعد ظهر اليوم، الخميس، سيارة في
منطقة خلدة
.
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في السياق، اعلن الجيش
الإسرائيلي
أنّه هاجم عنصرا في
لبنان
كان يهرب الأسلحة
وزعم أنّ الشخص كان يعمل على تهريب الأسلحة لصالح "
فيلق القدس
" في لبنان.
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