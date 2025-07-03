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لبنان

بعد غارة خلدة.. بيان للجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
03-07-2025 | 10:25
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استهدفت غارة، بعد ظهر اليوم، الخميس، سيارة في منطقة خلدة.
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في السياق، اعلن الجيش الإسرائيلي أنّه هاجم عنصرا في لبنان كان يهرب الأسلحة

وزعم أنّ الشخص كان يعمل على تهريب الأسلحة لصالح "فيلق القدس" في لبنان.
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