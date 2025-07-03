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لبنان

وزير الصناعة: سنسعى لتوسيع الإعفاءات البرازيلية للمنتجات اللبنانية

Lebanon 24
03-07-2025 | 10:40
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استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري وفداً من مجلس رجال الأعمال اللبناني البرازيلي برئاسة ربيع أفرام، وعضوية كل من نسيب الجميل، الدكتور نبيل فهد، جورج نصراوي، غسان عساف، جاك كلاسي، جورج نجار، ويوسف حبيش.
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بداية، استعرض أفرام خلال اللقاء قرار البرازيل القاضي بإعفاء بعض السلع الزراعية اللبنانية، لا سيما زيت الزيتون، من الرسوم الجمركية، مشدداً على أهمية هذا القرار وانعكاسه الإيجابي على الاقتصاد اللبناني. كما دعا وزير الصناعة إلى بذل الجهود اللازمة لتوسيع هذه الإعفاءات لتشمل عدداً من المنتجات الصناعية اللبنانية التي تتمتّع بميزات تفاضلية في السوق البرازيلية، بالإضافة إلى توفير مختلف أشكال الدعم للصناعة الوطنية، خصوصاً في المجالات المالية والجمركية والضريبية.

من جهته، أكد الوزير عيسى الخوري أهمية الانفتاح على الأسواق العالمية، لا سيما تلك التي تضم جاليات لبنانية كبيرة ذات تأثير اقتصادي واجتماعي بارز، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الجاليات في تعزيز الروابط بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر.

وشدد الخوري على اهتمام وزارة الصناعة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول أميركا اللاتينية، وخصوصاً السوق البرازيلية التي تضم ملايين المتحدرين من أصول لبنانية، مؤكداً التزامه العمل مع مجلس رجال الأعمال اللبناني البرازيلي وكافة الجهات المعنية، بهدف توسيع نطاق الإعفاءات الجمركية البرازيلية لتشمل أكبر عدد ممكن من المنتجات الصناعية اللبنانية.

كما لفت إلى ضرورة العمل على تخفيض كلفة الإنتاج الصناعي في لبنان، بما يسهم في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية، مشدداً في هذا الإطار على أهمية خفض كلفة الطاقة كأولوية في خطة الدعم للقطاع الصناعي.
 
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