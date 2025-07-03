Advertisement

لبنان

ميناسيان عرض مع وزير العدل تحديات تواجه المؤسسات القضائية

Lebanon 24
03-07-2025 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1386263-638871617017263488.png
Doc-P-1386263-638871617017263488.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، وزير العدل عادل نصّار، في مقر البطريركية، في الأشرفية.
Advertisement

وخلال اللقاء، تم التطرق إلى عدد من الشؤون الوطنية الراهنة في لبنان والتحديات التي تواجه المؤسسات القضائية في هذه المرحلة الدقيقة.

كما شدد ميناسيان على "أهمية تعزيز العدالة ورفع شأن القضاء"، مؤكدا "ضرورة أن تعطى كل قضيّة حقها في الدفاع، متى كانت محقة، بعيدا من الضغوط والتجاذبات، لأن العدالة تبقى حجر الزاوية في بناء دولة القانون وضمان كرامة الإنسان".
مواضيع ذات صلة
وفد منتدى أمناء بيروت بحث مع رئيس البلدية في تحديات تواجه العاصمة
lebanon 24
03/07/2025 20:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارتا‎ العدل وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تُطلقان رسميًا نظام الدمج الرقمي لأوامر الدفع القضائية
lebanon 24
03/07/2025 20:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ندعو المؤسسات القضائية الدولية لتوثيق تصريحات نتنياهو الإجرامية واستكمال إجراءات محاسبة الكيان الفاشي
lebanon 24
03/07/2025 20:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية: النظام الإسرائيلي يتغير بشكل متسارع ومثير للقلق والأخطر هو إضعاف المؤسسات الديمقراطية
lebanon 24
03/07/2025 20:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:03 | 2025-07-03
12:56 | 2025-07-03
12:51 | 2025-07-03
12:42 | 2025-07-03
12:38 | 2025-07-03
12:30 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24