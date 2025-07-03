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لبنان
ميناسيان عرض مع وزير العدل تحديات تواجه المؤسسات القضائية
Lebanon 24
03-07-2025
|
10:46
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استقبل بطريرك
كيليكيا
للأرمن
الكاثوليك
الكاثوليكوس روفائيل
بيدروس
الحادي والعشرين
ميناسيان
، وزير العدل عادل نصّار، في مقر البطريركية، في
الأشرفية
.
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وخلال اللقاء، تم التطرق إلى عدد من
الشؤون الوطنية
الراهنة في
لبنان
والتحديات التي تواجه المؤسسات القضائية في هذه المرحلة الدقيقة.
كما شدد ميناسيان على "أهمية تعزيز العدالة ورفع شأن
القضاء
"، مؤكدا "ضرورة أن تعطى كل قضيّة حقها في الدفاع، متى كانت محقة، بعيدا من الضغوط والتجاذبات، لأن العدالة تبقى
حجر الزاوية
في بناء
دولة القانون
وضمان كرامة الإنسان".
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