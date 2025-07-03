ميناسيان عرض مع وزير العدل تحديات تواجه المؤسسات القضائية

Advertisement

استقبل بطريرك للأرمن الكاثوليكوس روفائيل الحادي والعشرين ، وزير العدل عادل نصّار، في مقر البطريركية، في .وخلال اللقاء، تم التطرق إلى عدد من الراهنة في والتحديات التي تواجه المؤسسات القضائية في هذه المرحلة الدقيقة.كما شدد ميناسيان على "أهمية تعزيز العدالة ورفع شأن "، مؤكدا "ضرورة أن تعطى كل قضيّة حقها في الدفاع، متى كانت محقة، بعيدا من الضغوط والتجاذبات، لأن العدالة تبقى في بناء وضمان كرامة الإنسان".