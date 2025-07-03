وزير الداخلية بحث مع 4 نواب شؤونا إنمائية متصلة بمناطقهم

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استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه، النواب ، أديب عبد ، وعبد البزري، وجرى البحث مع كل منهم في الأوضاع العامة والشؤون الإنمائية المتصلة بمناطقهم.كما استقبل النائب السابق ، ثم النائب السابق سامي .والتقى أيضا المدير التنفيذي لـ"ملتقى التأثير المدني في " زياد . (اليوم السابع)