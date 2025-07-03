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لبنان

وزير الداخلية بحث مع 4 نواب شؤونا إنمائية متصلة بمناطقهم

Lebanon 24
03-07-2025 | 11:01
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، النواب بولا يعقوبيان، أديب عبد المسيح، ملحم الرياشي وعبد الرحمن البزري، وجرى البحث مع كل منهم في الأوضاع العامة والشؤون الإنمائية المتصلة بمناطقهم.
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كما استقبل النائب السابق هادي حبيش، ثم النائب السابق سامي فتفت.

والتقى أيضا المدير التنفيذي لـ"ملتقى التأثير المدني في بيروت" زياد الصايغ. (اليوم السابع)
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