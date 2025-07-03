معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"

أفادت مندوبة " "، أنّ عضو الذي استهدفته في غارة على أوتوستراد ، يُدعى .

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وكان جيش العدوّ الإسرائيليّ أشار في بيان، إلى أنّه استهدف شخصاً "يعمل في مجال تهريب الأسلحة والدفع بمخططات ضدّ الإسرائيليين والجيش الإسرائيليّ، نيابة عن فيلق ".