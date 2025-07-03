عبد الله: تمويل إضافي من الأشغال إلى الإنماء لتكميل مجمّع شحيم

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كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس": "قرار معالي وزير الأشغال بتوجيهات من رئيس اللقاء ، ومتابعة من معالي العميد ، بتحويل ٤ مليون دولار من موازنة وزارة الأشغال العامة، الى لإستكمال المجمع الحكومي في . هذا المبنى سيخدم كل أبناء اقليم الخروب،ويسهل معاملاتهم ويحل مشكلة الإيجارات. الشكر لهم جميعا".