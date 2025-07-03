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لبنان

عبد الله: تمويل إضافي من الأشغال إلى الإنماء لتكميل مجمّع شحيم

Lebanon 24
03-07-2025 | 11:17
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كتب النائب بلال عبد الله عبر حسابه على منصة "اكس": "قرار معالي وزير الأشغال فايز رسامني بتوجيهات من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، ومتابعة من معالي وزير الداخلية العميد احمد الحجار، بتحويل ٤ مليون دولار من موازنة وزارة الأشغال العامة، الى مجلس الإنماء والإعمار لإستكمال المجمع الحكومي في شحيم. هذا المبنى سيخدم كل أبناء اقليم الخروب،ويسهل معاملاتهم ويحل مشكلة الإيجارات. الشكر لهم جميعا".
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