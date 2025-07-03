في منزله... يزرع "الماريجوانا" على الشرفة ويخزنها بهذه الطريقة (صورة)

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في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة المتورّطين في عمليات تجارة وترويج وتعاطي المخدّرات والحدّ من انتشارها، وضمن إطار الخطّة الأمنية التي وضعتها وحدة لمكافحة هذه الآفة، توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي عن قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية من مادة الماريجوانا في منزله في محلة .بتاريخ 30-05-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت عناصر المكتب المذكور من تحديد هويته، وتوقيفه في المحلّة المذكورة، ويُدعى:و. أ. (مواليد عام 1980، لبناني الجنسية)بتفتيش منزله، تم ضبط /7/ نبتات “ماريجوانا” مزروعة على الشرفة، وكميّة من المادة ذاتها مخزّنة داخل وعاءَين زجاجيَّين، وأدوات تُستَخدَم لتعاطي المخدِّرات.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القطعة المعنية بناءً على إشارة المختص.