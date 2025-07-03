شقير ناقش مع وفد لبناني–برازيلي إعفاءات جمركية للسلع اللبنانية

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استقبل رئيس الوزير السابق وفدا من مجلس رجال الأعمال اللبناني - البرازيلي برئاسة ربيع افرام وحضور وجبل د. وأمين سر الهيئات الاقتصادية ألفونس ديب.وخلال اللقاء، تم التداول في إعفاء عدد من المنتجات من الرسوم الجمركية وكيفية زيادة التبادل التجاري وتوسيع لائحة الإعفاءات.وتحدث فرحب بالوفد، مثنيا على "الجهود التي يقوم بها المجلس لتقوية العلاقات الاقتصادية اللبنانية".وأثنى على "قرار الإعفاءات الجمركية البرازيلية للسلع اللبنانية"، معتبرا أنها "تشكل فرصة مهمة للمنتجات اللبنانية، خصوصا المحددة في لائحة الإعفاءات كذلك لكونها تفتح الباب أمام إعفاءات جديدة لمنتجات كثيرة".وإذ أكد شقير "أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية اللبنانية البرازيلية"، مشددا على "ضرورة زيادة التواصل بين القطاع الخاص اللبناني والبرازيلي لتحديد الفرص المتاحة في كلا البلدين"، لافتاً الى "وجود إمكانية كبيرة للتقدم على هذا المسار كون البرازيل دولة صديقة وتحتضن جالية لبنانية كبيرة جدا يمكنها لعب دور اساسي في هذا الإطار"، وقال: "سنعمل في المرحلة المقبلة على الإعداد لتنظيم زيارة للبرازيل، بعد أن نكون قد حددنا المشاريع التي سيتم طرحها ويمكن تنفيذها، والتي لديها مردود إيجابي للدولتين".وأكد "وقوف غرفة وجبل لبنان والهيئات الاقتصادية إلى جانب مجلس رجال الأعمال في كل الخطوات التي يقوم بها من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين". (الوكالة الوطنية)