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لبنان

رسامني بحث وسفير فرنسا في الاوضاع والعلاقات الثنائية وعرض مع نواب شؤوناً انمائية

Lebanon 24
03-07-2025 | 11:51
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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه في الوزارة، اليوم، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو في زيارة بروتوكولية.
وتم خلال اللقاء البحث في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى البحث في آفاق التعاون وسبل تعزيز نمو العلاقات اللبنانية- الفرنسية على الصعد كافة، ولا سيما ما تعنى به الوزارة.
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وعرض رسامني مع النائب ابراهيم كنعان حاجات المتن الشمالي الانمائية، ساحلاً ووسطاً وجرداً، والملفات التي تم تلزيمها من موازنة العام 2024، والتي لم تنفذ بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان،  وتناول البحث أيضا  مشاريع العام 2025 ، اضافة الى مشاريع التأهيل والتعبيد.

وقال كنعان بعد اللقاء: "اتفقنا مع الوزير رسامني على متابعة التعاون في موازنة ٢٠٢٦، لاسيما في ضوء العمل الواعد الذي يقوم به في مختلف المناطق اللبنانية، لإستكمال هذه  المشاريع". منوها "باعادة تلزيم تنفيذ وتأهيل وتعبيد طريق المكلس- المنصورية - عين سعادة مروراً ببعبدات ووصولا الى الدوار".
وتابع الوزير رسامني، مع النائب جهاد الصمد، شؤوناً إنمائية تتعلق بتأهيل وتعبيد وصيانة طريق زغرتا الضنية، اضافة الى الطرق الرئيسية والداخلية والفرعية في بلدات وقرى الضنية، وامكانية تأهيل الطريق التي تربط طرابلس بـ (الشلفة بدوار مجدليا )  الذي يربط طرابلس بزغرتا وصولاً الى الضنية، ليكون بديلاً عن الطريق الذي يربط الضنية بطرابلس، للتخفيف من الإزدحام المروري ، خصوصاً في فصل الصيف. 
ومن زوار رسامني النائب فيصل كرامي، الذي بحث معه المستجدات الراهنة في البلاد، ومناقشة قضايا  المدينة لا سيما منها الخدماتية والتنموية".
كما التقى كلا من النائب سامي الجميل، ثم النائب وضاح الصادق، وكانت جولة أفق حول الأوضاع العامة، اضافة الى مواضيع إنمائية مناطقية. (الوكالة الوطنية)
 
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