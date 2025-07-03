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لبنان

مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة

Lebanon 24
03-07-2025 | 11:58
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أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مذكرة بإقفال كافة الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى عاشوراء.
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