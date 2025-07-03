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لبنان

بالصور... إنقلاب "باص" على أوتوستراد شكا وسقوط جرحى

Lebanon 24
03-07-2025 | 12:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنقلاب "باص" لنقل الركاب على أوتوستراد شكا.
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وأشارت إلى وقوع 7 جرحى، عمل الصليب الأحمر على إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات.
  
 
 
 
 
 
 
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