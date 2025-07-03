رئيس الكتائب التقى الصادق: لتسليم السلاح وضمان اقتراع المغتربين لـ128 نائباً

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التقى رئيس الجميّل، النائب وضاح الصادق في بيت المركزي في الصيفي، في حضور النائب الياس حنكش وأمين عام الحزب سيرج داغر. وجرى البحث في آخر التطورات "لاسيما مجريات الجلسة التشريعية الأخيرة وحق المغتربين في الاقتراع للنواب ال 128، إضافة الى أهمية التوصل الى جدولة واضحة لتسليم السلاح".وقال الصادق بعد اللقاء: "نقف أمام سنة مفصلية، ونحن ننتظر أن تطرح الحكومة، في وقت قريب، خطة واضحة تتضمن توقيتًا وآلية تنفيذية، تعيد للدولة اللبنانية حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، من جنوب الليطاني إلى أقصى ".وتابع: "تطرّقنا أيضًا إلى الانتخابات المقبلة، وقد دخلنا فعليًا في السنة . هذه انتخابات مصيرية، ليس فقط لفترة السنوات المقبلة، بل لما سيتحدّد على المدى البعيد من مصير وهويته".وأضاف: "بحثنا كذلك ما جرى مؤخرًا في مجلس النواب، حول القانون الذي وقّعه 69 نائبًا لتعديل المادة التي تسرق من المغتربين حقهم في التصويت لنوابهم في لبنان، وهو وهذا يتضمّن أولًا مخالفة دستورية، وثانيًا تجاوزًا للنظام الداخلي، وثالثًا مسًّا بحقّ أكثرية نيابية طالبت بإدراج هذه المادة، ونحن نتابعه اليوم من خلال عريضة نيابية. هذا الموضوع يحتاج إلى معالجة فورية، لأنّ تسجيل المغتربين يبدأ خلال أربعة أشهر، ولا يوجد حتى اليوم أي وضوح حيال هذا الملف".واستغرب الصادق مضمون المادة المعدَّلة، وقال: "لا إجابات حول آلية تطبيقها، ولا تفسير لطبيعة التقسيم الطائفي للقارات، ولا مَن يحق له الترشّح، ولا من يمثّل مَن. من المستحيل إصدار مراسيم تطبيقية، لأن المادة بحدّ ذاتها غير قابلة للتنفيذ، وقد وُضعت فقط لأسباب انتخابية لا تخدم لا المغتربين ولا المصلحة الوطنية".وفي معرض تعليقه على موقف الدولة من سلاح " " قال الصادق: "أعبّر عن رأيي الشخصي، ولا أُلزم به حزب الكتائب. برأيي، حزب الله لا يزال متصلّبًا، ويعيش في واقع موازٍ تمامًا للواقع اللبناني، وبعقلية مختلفة عن كل ما يعيشه اللبنانيون. ما نسمعه من أمينه العام لا يُقنع أحدًا، خصوصًا البيئة التي يدّعي تمثيلها، والتي لم تعد تتقبّل هذا النوع من الخطاب. لقد أثبتت التجربة أن كل الكلام عن الانتصارات كان مجرد شعارات لا أساس لها من الصحة".وشدّد على أنّ "أي مساومة على حساب الناس وكرامتهم لم تعد مقبولة. المطلوب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إعداد ورقة رسمية واضحة تتضمّن الآلية والتوقيت لسحب السلاح. لا نريد تغييرًا في اللهجة، بل في الوقائع". (الوكالة الوطنية)