مذكرة تفاهم لبنانية–سورية بشأن المفقودين والمخفيين قسرًا

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اعلنت " للمفقودين والمخفيين قسرًا في " في بيان ، انها "وقعت اليوم مع المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في ".واشارت الى ان "هذه المذكرة تشكل أول تعاون رسمي بين المؤسستين في ما يتعلّق بالمفقودين في كلّ من لبنان وسوريا، وهي تعكس الإرادة الإنسانية للمؤسستين في دعم حق العائلات في معرفة مصير أحبائها ومكان وجودهم.ضمّ الاجتماع وفدين من المؤسستين، تمثّلا برئيسة المؤسسة كارلا كانتانا، وبمشاركة آن ماساجي وحبيب نصّار، ومن الجانب اللبناني رئيس الهيئة الوطنية بالإنابة الدكتور ، وعضو الهيئة السيدة ، والمديرة التنفيذية السيدة زينة شمص".وتم خلال الاجتماع "التأكيد على اعتماد الهيئة الوطنية كمرجعية وطنية لبنانية في قضية المفقودين، والتوافق على استمرار التواصل والتعاون ووضع الآليات العملية لتفعيل هذا التعاون في سبيل خدمة القضية الإنسانية المشتركة".وتحدّد المذكرة "إطارًا للعمل المشترك يهدف إلى تبادل المعلومات، وتنسيق الجهود، وتقديم الدعم الفني، وإحالة ملفات العائلات بين الطرفين، بما يتماشى مع الولايتين القانونيتين لكل من الهيئة الوطنية والمؤسسة المستقلة". واكدت المذكرة " الطرفين بالمبادئ الإنسانية، وبحماية البيانات الشخصية، وبالشفافية، وضمان حقوق الضحايا، مع احترام القوانين والأنظمة الوطنية والدولية التي تحكم عمل كل جهة".واشارت الهيئة الى ان "توقيع هذه المذكرة يشكل محطة مفصلية لتعزيز والدولي في ملف المفقودين، ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة الوطنية لتنفيذ ولايتها بموجب القانون 105/2018".