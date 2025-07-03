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لبنان

مذكرة تفاهم لبنانية–سورية بشأن المفقودين والمخفيين قسرًا

Lebanon 24
03-07-2025 | 12:51
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اعلنت "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان" في بيان ، انها "وقعت اليوم مذكرة تفاهم مع المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية".
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 واشارت الى ان "هذه المذكرة تشكل أول تعاون رسمي بين المؤسستين في ما يتعلّق بالمفقودين في كلّ من لبنان وسوريا، وهي تعكس الإرادة الإنسانية للمؤسستين في دعم حق العائلات في معرفة مصير أحبائها ومكان وجودهم.

ضمّ الاجتماع وفدين من المؤسستين، تمثّلا برئيسة المؤسسة كارلا كانتانا، وبمشاركة آن ماساجي وحبيب نصّار، ومن الجانب اللبناني رئيس الهيئة الوطنية بالإنابة الدكتور زياد عاشور، وعضو الهيئة السيدة وداد حلواني، والمديرة التنفيذية السيدة زينة شمص".

وتم خلال الاجتماع "التأكيد على اعتماد الهيئة الوطنية كمرجعية وطنية لبنانية في قضية المفقودين، والتوافق على استمرار التواصل والتعاون ووضع الآليات العملية لتفعيل هذا التعاون في سبيل خدمة القضية الإنسانية المشتركة".

وتحدّد المذكرة "إطارًا للعمل المشترك يهدف إلى تبادل المعلومات، وتنسيق الجهود، وتقديم الدعم الفني، وإحالة ملفات العائلات بين الطرفين، بما يتماشى مع الولايتين القانونيتين لكل من الهيئة الوطنية والمؤسسة المستقلة". واكدت المذكرة "التزام الطرفين بالمبادئ الإنسانية، وبحماية البيانات الشخصية، وبالشفافية، وضمان حقوق الضحايا، مع احترام القوانين والأنظمة الوطنية والدولية التي تحكم عمل كل جهة".

واشارت الهيئة الى ان "توقيع هذه المذكرة يشكل محطة مفصلية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في ملف المفقودين، ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة الوطنية لتنفيذ ولايتها بموجب القانون 105/2018". 
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