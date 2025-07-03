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لبنان

في بيان.. هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي عن غارات الجنوب!

Lebanon 24
03-07-2025 | 12:56
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زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" أن "سلاح الجو أغار قبل قليل بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية والقيادة الشمالية على مواقع عسكرية تحتوي على مستودعات اسلحة إلى جانب مبانٍ عسكرية، وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".

تابع: "وجود وسائل قتالية وأنشطة لحزب الله في المنطقة يُشكلان انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل على إزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

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