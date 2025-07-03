في بيان.. هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي عن غارات الجنوب!

زعم المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" أن "سلاح الجو أغار قبل قليل بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية والقيادة الشمالية على مواقع عسكرية تحتوي على مستودعات اسلحة إلى جانب مبانٍ عسكرية، وبنى تحتية تابعة لحزب الله في ".









ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل على إزالة أي تهديد على ".



#عاجل 🔸سلاح الجو هاجم مواقع عسكرية ومستودعات اسلحة تابعة لحزب الله في جنوب



🔸أغار سلاح الجو قبل قليل بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية والقيادة الشمالية على مواقع عسكرية تحتوي على مستودعات اسلحة إلى جانب مبانٍ عسكرية، وبنى تحتية إرهابية تابعة لحزب الله الإرهابي… — (@AvichayAdraee) July 3, 2025 Advertisement تابع: "وجود وسائل قتالية وأنشطة لحزب الله في المنطقة يُشكلان انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين ولبنان".ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل على إزالة أي تهديد على ".