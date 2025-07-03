"الفرصة الأخيرة".. هذا ما طلبه مسؤول في "حزب الله" من بري بشأن الردّ على ورقة باراك

كشفت معلومات الـ " "، مساء اليوم، أنّ "المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين أبلغ رئيس مجلس النواب منذ تسلمه ورقة الرد اللبناني أنه غير جاهز للرد عليها الآن وقال له هناك اختلاف وتباين في الآراء بين أعضاء بشأنها وطلب مهلة يومين إلى 3 أيام للرد بشكل رسمي عليها".

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وبحسب المعلومات، إن برّي تحدث بصراحة مع الخليل وقال له "أدرسوا المقترح جيداً ما عندكم خيارات وسأكون صريحاً معكم إن تعرقلت الأمور وبقيتم على مواقفكم المتصلبة لن يتوانى عن ضرب مجدداً على قاعدة يا بتمشوا بالدبلوماسية يا بتمشوا بالحرب".



بدورها، كشفت مصادر عبر الـ "mtv"، أنّ المقترحات الأميركية تشترط جدولاً زمنياً لسحب السلاح مع بقاء موقت للوجود الإسرائيلي في كأداة ضغطن معتبرةً أنّ "هذه المرحلة تُعد الفرصة الأخيرة أمام لبنان".