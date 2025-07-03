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لبنان

"الفرصة الأخيرة".. هذا ما طلبه مسؤول في "حزب الله" من بري بشأن الردّ على ورقة باراك

Lebanon 24
03-07-2025 | 13:05
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كشفت معلومات الـ "mtv"، مساء اليوم، أنّ "المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه برّي منذ تسلمه ورقة الرد اللبناني أنه غير جاهز للرد عليها الآن وقال له هناك اختلاف وتباين في الآراء بين أعضاء حزب الله بشأنها وطلب مهلة يومين إلى 3 أيام للرد بشكل رسمي عليها". 
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وبحسب المعلومات، إن برّي تحدث بصراحة مع الخليل وقال له "أدرسوا المقترح جيداً ما عندكم خيارات وسأكون صريحاً معكم إن تعرقلت الأمور وبقيتم على مواقفكم المتصلبة لن يتوانى الإسرائيلي عن ضرب لبنان مجدداً على قاعدة يا بتمشوا بالدبلوماسية يا بتمشوا بالحرب".

بدورها، كشفت مصادر عبر الـ "mtv"، أنّ المقترحات الأميركية تشترط جدولاً زمنياً لسحب السلاح مع بقاء موقت للوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان كأداة ضغطن معتبرةً أنّ "هذه المرحلة تُعد الفرصة الأخيرة أمام لبنان". 
 
وبحسب معلومات الـ"mtv"، إن "مصادر عين التينة غير متفائلة حتى الآن برد إيجابي من حزب الله على ورقة لبنان". 

اما مصادر متابعة لـ "الجديد"، فوصفت الأجواء بأنها غير مريحة وتشوبها حالة من الترقب والحذر بانتظار رد حزب الله. 

وكشفت المصادر أنّ "حزب الله يطالب بضمانات حقيقية بالتزام اسرائيل بالورقة الجديدة وهو متوجس من ورقة بارّاك ويعتبرها ورقة استسلام انطلاقاً من التجارب السابقة مع اسرائيل". 

اما مصادر الخماسية، فكشفت أنّ "السفراء يتطلعون إلى رد ايجابي من حزب الله على ورقة توم بارّاك ويؤكدون دعم العهد الجديد وضرورة سيطرة الدولة على كلِّ اراضيها وحصرِ السلاح بيد الاجهزة الشرعية إضافة إلى الاصلاحات".  




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