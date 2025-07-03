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لبنان

بمأتم حاشد... "حزب الله" شيّع "أبو علي" ونجله (صور)

Lebanon 24
03-07-2025 | 13:43
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شيّع "حزب الله" اليوم مرافق الأمين العام السيد حسن نصر الله، الشهيد حسين خليل المعروف بـ"أبو علي"، ونجله مهدي خليل، اللذين استشهدا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهما في العاصمة الإيرانية طهران.
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وانطلق موكب التشييع الحاشد، الذي شارك فيه عدد من قيادات الحزب وجمع غفير من المشيعين، من دوّار الإمام الحسين في منطقة الكفاءات – الضاحية الجنوبية لبيروت، وصولاً إلى روضة الشهداء الجديدة في الكفاءات حيث وُوريا الثرى.

الشهيد حسين خليل، الذي لُقّب بـ"درع الأمين"، كان يرافق السيد نصر الله في معظم إطلالاته المباشرة، وتولّى لاحقًا مسؤولية أمن ضريح الشهيد نصر الله.


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