بمأتم حاشد... "حزب الله" شيّع "أبو علي" ونجله (صور)

Advertisement

وانطلق موكب التشييع الحاشد، الذي شارك فيه عدد من قيادات الحزب وجمع غفير من المشيعين، من دوّار الإمام الحسين في منطقة الكفاءات – الضاحية الجنوبية لبيروت، وصولاً إلى روضة الجديدة في الكفاءات حيث وُوريا الثرى.الشهيد حسين خليل، الذي لُقّب بـ"درع الأمين"، كان يرافق السيد في معظم إطلالاته المباشرة، وتولّى لاحقًا مسؤولية أمن ضريح الشهيد نصر الله.