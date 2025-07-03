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لبنان

توقيف سوريين في الكرك - زحلة... ومفاجأة داخل هواتفهما

Lebanon 24
03-07-2025 | 13:49
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افادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شباناً ألقوا القبض على شخصين سوريَين في بلدة الكرك - زحلة.
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وبحسب المعلومات، عُثِرَ على صور أسلحة داخل هواتفهما، وقد سُلِّما إلى مخابرات الجيش.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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