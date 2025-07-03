توقيف سوريين في الكرك - زحلة... ومفاجأة داخل هواتفهما

افادت مندوبة " "، أنّ شباناً ألقوا القبض على شخصين سوريَين في بلدة - .

Advertisement

وبحسب المعلومات، عُثِرَ على صور أسلحة داخل هواتفهما، وقد سُلِّما إلى مخابرات الجيش.