جبور التقى وفداً من وزارة الإعلام

بتكليف من رئيس ، التقى عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب وفداً من برئاسة الدكتور وعضوية رؤساء الوحدات والدوائر، وبحث معهم في أوضاع وزارة الإعلام وشؤون العاملين فيها.

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وقد استمع الى مطالب الحاضرين واعداً بنقلها الى المعنيين بخاصة أن للعاملين في قطاع وزارة الاعلام مطالب وحاجات كثيرة وسط تقاعس مزمن عن تلبيتها. وقد جرى الاتفاق على مواصلة متابعة الملف من خلال لقاءات أخرى.