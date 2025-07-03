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لبنان

بالصورة... مناشير للجيش الإسرائيليّ هذا مضمونها

Lebanon 24
03-07-2025 | 14:28
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ألقى جيش العدوّ الإسرائيليّ مناشير، حذّر فيها النحالين في بلدة شبعا، ودعاهم إلى إبعاد مناحلهم عن الأماكن التي يعمل فيها.
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وطلب العدوّ من النحالين بالتوجّه إلى شمال شبعا.
 
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