Advertisement

لبنان

برّي ينفي هذا الخبر: لا أساس له من الصحّة

Lebanon 24
03-07-2025 | 14:33
A-
A+


Doc-P-1386378-638871754160931306.png
Doc-P-1386378-638871754160931306.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح لـ"النهار" ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مواقف منسوبة إليه تتعلق بسلاح "حزب الله".
Advertisement

وقال بري: "كل ما يُتردّد ويُنقل على مواقع إعلامية والتواصل الاجتماعي نقلاً عني في خصوص السلاح هو فبركات إعلامية كاذبة لا أساس لها من الصحة".
مواضيع ذات صلة
ضو: هذا الخبر عار من الصحة ومجتزأ من سياقه
lebanon 24
04/07/2025 03:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: شائعات استقالة وزراء لا أساس لها من الصحة
lebanon 24
04/07/2025 03:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تداول تسجيلات صوتيّة... مصادر أمنيّة تنفي هذا الخبر
lebanon 24
04/07/2025 03:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام الباكستاني: التقارير التي تشير إلى أي ضرر أو خسارة تكبدتها طائرات القوات الجوية الباكستانية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق
lebanon 24
04/07/2025 03:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:35 | 2025-07-03
16:30 | 2025-07-03
15:51 | 2025-07-03
15:51 | 2025-07-03
15:39 | 2025-07-03
15:33 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24