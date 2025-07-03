بشأن ورقة برّاك... هذا ما قاله مرقص عن قرار مجلس الوزراء

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واعتبر في كلامه لبرنامج "صار الوقت" عبر الـ " "، أنّ "ورقة توم برّاك سياسية بامتياز ويجب مناقشتها أولاً من المرجعيات التي سُلِّمت لها قبل عرضها على بعد نضوج الاتصالات السياسية".أضاف: "مطلوب منّا الكثير في وقتٍ قصير ونعمل "باللّحم الحيّ" ونحن بحاجة لإعادة النظر بوزارة الإعلام وليس لإلغائها ويجب أن تُصبح وزارة التواصل".وأكّد مرقص أنّ الحكومة "مع الشرعية على كل الأراضي اللبنانية وأصبحنا أمام مهل أسرع تُقاس بالأسابيع والأشهر المقبلة".وفي ما يخص الانتخابات النيابية المُقبلة، أوضح أنّه "اجتمعنا مطوّلاً مع الوزراء المعنيين بموضوع في وبحثنا في لغز القارات وكيفية اقتراع المغتربين كما البطاقة الممغنطة و"الميغاسنتر".اما بشأن تلفزيون لبنان، فكشف أنّه يتابع بتروٍّ موضوع استحصال تلفزيون لبنان على حق نقل مونديال 2026.