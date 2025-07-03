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لبنان
بشأن ورقة برّاك... هذا ما قاله مرقص عن قرار مجلس الوزراء
Lebanon 24
03-07-2025
|
15:01
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أعلن
وزير الإعلام
بول مرقص
، مساء اليوم، أنّ "هناك قرار سيكون ناضج لمجلس الوزراء وربما جلسة طويلة بعد اكتمال الورقة النهائية التي طرحها الموفد الأميركي إلى
لبنان
توم برّاك وهي مسألة أيام".
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واعتبر
مرقص
في كلامه لبرنامج "صار الوقت" عبر الـ "
mtv
"، أنّ "ورقة توم برّاك سياسية بامتياز ويجب مناقشتها أولاً من المرجعيات التي سُلِّمت لها قبل عرضها على
مجلس الوزراء
بعد نضوج الاتصالات السياسية".
أضاف: "مطلوب منّا الكثير في وقتٍ قصير ونعمل "باللّحم الحيّ" ونحن بحاجة لإعادة النظر بوزارة الإعلام وليس لإلغائها ويجب أن تُصبح وزارة التواصل".
وأكّد مرقص أنّ الحكومة "مع الشرعية
اللبنانية
على كل الأراضي اللبنانية وأصبحنا أمام مهل أسرع تُقاس بالأسابيع والأشهر المقبلة".
وفي ما يخص الانتخابات النيابية المُقبلة، أوضح أنّه "اجتمعنا مطوّلاً مع الوزراء المعنيين بموضوع
قانون الانتخابات
في
وزارة الداخلية
وبحثنا في لغز القارات
الست
وكيفية اقتراع المغتربين كما البطاقة الممغنطة و"الميغاسنتر".
اما بشأن تلفزيون لبنان، فكشف أنّه يتابع بتروٍّ موضوع استحصال تلفزيون لبنان على حق نقل مونديال 2026.
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