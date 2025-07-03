ضو ينشر العريضة الموقعة من 61 نائبا عن تعديل قانون الانتخاب لغير المقيمين

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نشر النائب العريضة التي وقع عليها عدد من النواب للمطالبة بإدراج اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب لجهة اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في جلسة المقبلة.وكتب عبر منصة"إكس": "هذه العريضة التي وقعها 61 نائبا وسجلت اليوم. والهدف حماية حق مليون ونصف لبناني بالاقتراع مثل المقيمين بناء على مكان قيدهم. وافق 69 نائبا على اقتراح القانون في اجتماعات مع 16 مجموعة اغترابية، و8 فقط منهم لديهم اعتبارات لعدم توقيع العريضة. وكل ما نقوم به هو علنا وشفافية وتعاون مع كتل ونواب متعددين لصالح كل المواطنين اللبنانيين. أما الكذب فله اربابه عن استحقاق والصفة ملاصقة لهم، ولن ينافسهم أحد عليها لأنهم متفوقون بالكذب عن جدارة".