بالصور... الجيش يوقف 33 سوريًا دخلوا بطريقة غير شرعية إلى لبنان

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ضمن إطار مكافحة التهريب عبر الحدود – ، أوقفت وحدة من الجيش في مناطق: ومشاريع القاع - ، ، حَوْش السيد علي - ،33 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، كما أوقفت 4 مواطنين لتورُّطهم في عمليات تهريب، وضبطت كمية كبيرة من الخردة والمحروقات كانت معدّة للتهريب.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.