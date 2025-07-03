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لبنان

بالصور... الجيش يوقف 33 سوريًا دخلوا بطريقة غير شرعية إلى لبنان

Lebanon 24
03-07-2025 | 15:51
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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ضمن إطار مكافحة التهريب عبر الحدود اللبنانيةالسورية، أوقفت وحدة من الجيش في مناطق: عرسال ومشاريع القاع - بعلبك، رأس بعلبك، حَوْش السيد علي - الهرمل،33  سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، كما أوقفت 4 مواطنين لتورُّطهم في عمليات تهريب، وضبطت كمية كبيرة من الخردة والمحروقات كانت معدّة للتهريب.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.



 
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