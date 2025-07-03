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لبنان

حاصباني: لم تنشأ معامل كهرباء جديدة من قِبل "التيار"

Lebanon 24
03-07-2025 | 15:51
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قال النائب غسان حاصباني، مساء اليوم، رداً على النائبة ندى البستاني، أنّه "يسخّفون ملف الكهرباء بالتركيز على المولّدات". 
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أضاف حاصباني في حديث لـ"صار الوقت" عبر الـ "mtv"، انّه "جرى ترقيع بعض معامل الكهرباء ولم يُنشأ معامل جديدة من قِبل "التيار" بعد 10 سنوات والوزير الصدّي ورث مريض مهشّم في قطاع الطاقة".

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