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لبنان
حاصباني: لم تنشأ معامل كهرباء جديدة من قِبل "التيار"
Lebanon 24
03-07-2025
|
15:51
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قال
النائب غسان حاصباني
، مساء اليوم، رداً على النائبة
ندى البستاني
، أنّه "يسخّفون ملف الكهرباء بالتركيز على المولّدات".
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أضاف
حاصباني
في حديث لـ"صار الوقت" عبر الـ "
mtv
"، انّه "جرى ترقيع بعض معامل الكهرباء ولم يُنشأ معامل جديدة من قِبل "
التيار
" بعد 10 سنوات والوزير الصدّي ورث مريض مهشّم في قطاع الطاقة".
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