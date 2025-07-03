حاصباني: لم تنشأ معامل كهرباء جديدة من قِبل "التيار"

قال ، مساء اليوم، رداً على النائبة ، أنّه "يسخّفون ملف الكهرباء بالتركيز على المولّدات".

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أضاف في حديث لـ"صار الوقت" عبر الـ " "، انّه "جرى ترقيع بعض معامل الكهرباء ولم يُنشأ معامل جديدة من قِبل " " بعد 10 سنوات والوزير الصدّي ورث مريض مهشّم في قطاع الطاقة".



