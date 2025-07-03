البستاني: لم تُنفَّذ خطط الكهرباء بسبب النكد السياسي

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وأشار في حديث عبر الـ " "، إلى أنّ " أنجز الكثير في ملف الكهرباء ولكن لا يمكننا القول أننا "أمّنا 24 ساعة" فلم نتمكن من اتخاذ أي قرار في ولم يساعدنا أحد".