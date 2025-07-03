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لبنان

البستاني: لم تُنفَّذ خطط الكهرباء بسبب النكد السياسي

Lebanon 24
03-07-2025 | 15:33
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أوضحت النائبة ندى البستاني، مساء اليوم، أنّه "لم تُنفَّذ خطط الكهرباء بسبب النكد السياسي وباعتراف جعجع والمشكلة أيضاً بالقطاعات غير الشرعية كالمولّدات التي تبلغ قيمتها ملياري دولار سنوياً".
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وأشار البستاني في حديث عبر الـ "mtv"، إلى أنّ "التيار الوطني الحر أنجز الكثير في ملف الكهرباء ولكن لا يمكننا القول أننا "أمّنا 24 ساعة" فلم نتمكن من اتخاذ أي قرار في مجلس الوزراء ولم يساعدنا أحد". 
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