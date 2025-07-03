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لبنان

إصابة عسكريّ برصاصة في قدمه

Lebanon 24
03-07-2025 | 16:35
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أطلق عسكريّ من فوج التدخل في الجيش، النار عن طريق الخطأ في بلدة الطيبة في جنوب لبنان، وأُصيب برصاصة في قدمه.
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وقد تمّ نقل العسكريّ إلى مستشفى مرجعيون.
 
 
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