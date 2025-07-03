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لبنان
براك ينتقد اتفاق وقف النار.. ويقترح "العصا والجزرة" لنزع سلاح حزب الله
Lebanon 24
03-07-2025
|
22:24
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قبيل عودته الى
بيروت
، انتقد المبعوث الرئاسي
الاميركي
ثوم براك وقف النار الذي انهى الحرب بين اسرائيل وحزب الله في ت2 الماضي بأنه فشل ذريع «لأن اسرائيل لا تزال تقصف
لبنان
بينما ينتهك
حزب الله
بنود الاتفاق» حسب تعبيره.
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وكشف انه قدَّم الشهر الماضي اقتراحا لوزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو، يحدّد للحكومة
اللبنانية
، وفق اهداف وجداول زمنية، كيفية نزع سلاح حزب الله واصلاح اقتصاد البلاد، على أن يتلقى الموفد الأميركي الرد الاسبوع المقبل.
واكد الموفد الأميركي ان تنفيذ عملية نزع سلاح «حزب الله» يتطلب مزيجاً من سياسة «الجزرة والعصا».
واوضح في حديث لصحيفة «
نيويورك
تايمز» ان الخطة التي قدمها الى
الحكومة اللبنانية
تتضمن تنفيذ
الجيش اللبناني
عمليات تفتيش منزلية، بحثا عن اسلحة، في خطوة قد تواجه مقاومة من بعض المجتمعات
الشيعية
، التي لطالما نظرت الى حزب الله كمدافع عن لبنان، والمقاومة في مواجهة اسرائيل.
ولفت باراك الى ان
الولايات المتحدة
تعمل على تأمين دعم مالي من كل من
السعودية
وقطر، يركز على اعادة اعمار المناطق المتضررة في
جنوب لبنان
، وقال: «اذا حصل المجتمع
الشيعي
في لبنان على شيء من هذا سيكون متعاوناً».
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