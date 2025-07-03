براك ينتقد اتفاق وقف النار.. ويقترح "العصا والجزرة" لنزع سلاح حزب الله

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وكشف انه قدَّم الشهر الماضي اقتراحا لوزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو، يحدّد للحكومة ، وفق اهداف وجداول زمنية، كيفية نزع سلاح حزب الله واصلاح اقتصاد البلاد، على أن يتلقى الموفد الأميركي الرد الاسبوع المقبل.واكد الموفد الأميركي ان تنفيذ عملية نزع سلاح «حزب الله» يتطلب مزيجاً من سياسة «الجزرة والعصا».واوضح في حديث لصحيفة « تايمز» ان الخطة التي قدمها الى تتضمن تنفيذ عمليات تفتيش منزلية، بحثا عن اسلحة، في خطوة قد تواجه مقاومة من بعض المجتمعات ، التي لطالما نظرت الى حزب الله كمدافع عن لبنان، والمقاومة في مواجهة اسرائيل.ولفت باراك الى ان تعمل على تأمين دعم مالي من كل من وقطر، يركز على اعادة اعمار المناطق المتضررة في ، وقال: «اذا حصل المجتمع في لبنان على شيء من هذا سيكون متعاوناً».