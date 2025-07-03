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لبنان
جدول مواعيد مفتي الجمهورية في دمشق
Lebanon 24
03-07-2025
|
22:30
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ذكرت «الأخبار» أنّ الزيارة التي سيقوم بها مفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان
والوفد المرافق غداً السبت إلى
سوريا
لن تقتصر على لقاء الرئيس أحمد
الشرع
، وإنّما سيسبقها لقاء مع وزير الأوقاف
السورية
محمد أبو الخير شكري، ولقاء آخر مع مفتي سوريا العام الشيخ أسامة الرّفاعي.
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وأشار مقرّبون من
دريان
إلى أنّ دار
الفتوى
لم تنجز بعد جدول أعمال المباحثات بين الجانبين، والمتوقّع أن يُقرَّ قبل ساعاتٍ قليلة من الانتقال إلى
دمشق
.
والوفد الذي سيرافق المفتي سيضم مُفتي المناطق، إضافةً إلى أمين الفتوى الشيخ أمين
الكردي
ورئيس المحكمة السنّية الشرعية العُليا
الشيخ محمد
عساف، وأمين فتوى
طرابلس
وشيخ قرّائها الشيخ بلال بارودي.
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