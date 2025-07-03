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لبنان

جدول مواعيد مفتي الجمهورية في دمشق

Lebanon 24
03-07-2025 | 22:30
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ذكرت «الأخبار» أنّ الزيارة التي سيقوم بها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والوفد المرافق غداً السبت إلى سوريا لن تقتصر على لقاء الرئيس أحمد الشرع، وإنّما سيسبقها لقاء مع وزير الأوقاف السورية محمد أبو الخير شكري، ولقاء آخر مع مفتي سوريا العام الشيخ أسامة الرّفاعي.
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وأشار مقرّبون من دريان إلى أنّ دار الفتوى لم تنجز بعد جدول أعمال المباحثات بين الجانبين، والمتوقّع أن يُقرَّ قبل ساعاتٍ قليلة من الانتقال إلى دمشق.

والوفد الذي سيرافق المفتي سيضم مُفتي المناطق، إضافةً إلى أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي ورئيس المحكمة السنّية الشرعية العُليا الشيخ محمد عساف، وأمين فتوى طرابلس وشيخ قرّائها الشيخ بلال بارودي.
 
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