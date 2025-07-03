جدول مواعيد مفتي الجمهورية في دمشق

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ذكرت «الأخبار» أنّ الزيارة التي سيقوم بها مفتي الجمهورية الشيخ والوفد المرافق غداً السبت إلى لن تقتصر على لقاء الرئيس أحمد ، وإنّما سيسبقها لقاء مع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، ولقاء آخر مع مفتي سوريا العام الشيخ أسامة الرّفاعي.وأشار مقرّبون من إلى أنّ دار لم تنجز بعد جدول أعمال المباحثات بين الجانبين، والمتوقّع أن يُقرَّ قبل ساعاتٍ قليلة من الانتقال إلى .والوفد الذي سيرافق المفتي سيضم مُفتي المناطق، إضافةً إلى أمين الفتوى الشيخ أمين ورئيس المحكمة السنّية الشرعية العُليا عساف، وأمين فتوى وشيخ قرّائها الشيخ بلال بارودي.