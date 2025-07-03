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لبنان
ثلاثة ديبلوماسيين رفضوا استلام بعثاتهم
Lebanon 24
03-07-2025
|
22:45
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علم أنّ ثلاثة مستشارين ممّن منحتهم
وزارة الخارجية
لقب سفير، وشملتهم التشكيلات الديبلوماسية الأخيرة، رفضوا استلام البعثات التي كلّفهم
مجلس الوزراء
ترؤّسها، اعتراضاً على الدول التي جرى تعيينهم فيها، مقارنة بمراكز أفضل عيّنت فيها وزارة الخارجية زملاءً لهم أقلّ منهم رتبة.
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هذا الأمر يفرض على «الخارجية» إمّا إبقاء المستشارين الثلاثة يكملون أعمالهم في
الإدارة المركزية
في
بيروت
، وتعيين بدلاء عنهم في الدول التي رفضوا ترؤّس البعثات فيها، أو تبديل المراكز بينهم وبين مستشارين آخرين عُيّنوا في دول أخرى قد يكونون مهتمّين بتبديلها مع زملائهم، مع إعطاء أولوية لعمليات التبديل بين مستشارين ينتمون إلى الطائفة نفسها، إلّا إذا حالت الظروف دون ذلك.
(الاخبار)
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