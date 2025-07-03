ثلاثة ديبلوماسيين رفضوا استلام بعثاتهم

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علم أنّ ثلاثة مستشارين ممّن منحتهم لقب سفير، وشملتهم التشكيلات الديبلوماسية الأخيرة، رفضوا استلام البعثات التي كلّفهم ترؤّسها، اعتراضاً على الدول التي جرى تعيينهم فيها، مقارنة بمراكز أفضل عيّنت فيها وزارة الخارجية زملاءً لهم أقلّ منهم رتبة.هذا الأمر يفرض على «الخارجية» إمّا إبقاء المستشارين الثلاثة يكملون أعمالهم في في ، وتعيين بدلاء عنهم في الدول التي رفضوا ترؤّس البعثات فيها، أو تبديل المراكز بينهم وبين مستشارين آخرين عُيّنوا في دول أخرى قد يكونون مهتمّين بتبديلها مع زملائهم، مع إعطاء أولوية لعمليات التبديل بين مستشارين ينتمون إلى الطائفة نفسها، إلّا إذا حالت الظروف دون ذلك.(الاخبار)