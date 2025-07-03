26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
17
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جمع السلاح الفلسطيني في لبنان معلق والمفاوضات متوقفة على عودة الأحمد!
Lebanon 24
03-07-2025
|
22:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
محمد شقير
في" الشرق الاوسط": فوجئ
لبنان
بإعلامه من مقر الرئاسة
الفلسطينية
في
رام الله
بأنها سترسل وفداً أمنياً - سياسياً موسعاً إلى
بيروت
في مهمة تتعلق بإجراء تقييم شامل للوضع بداخل المخيمات الفلسطينية، بدءاً بما يدور بداخل حركة «فتح»، كبرى الفصائل، من خلافات وتباين في وجهات النظر ظهرت للعلن مع بدء المفاوضات لجمع السلاح الفلسطيني، ما يعني أن الغموض يكتنف عودة أمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير»، ومسؤول الملف اللبناني عزام الأحمد على الأقل في المدى المنظور إلى بيروت، بخلاف ما كان تعهّد به أنه سيعود فور انتهاء عطلة عيد الأضحى لوضع اللمسات الأخيرة على جمع السلاح الفلسطيني على مرحلتين، بحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، على أن تبدأ الأولى في 16 حزيران الماضي، وتشمل مخيمات مار إلياس وبرج
البراجنة
وشاتيلا، والثانية في الأول من
تموز
الحالي، وتشمل مخيمي البداوي في
الشمال
، والجليل في
بعلبك
. لكن انقضاء المهلة المحددة للبدء أولاً بجمع السلاح على مرحلتين في المخيمات الخمس شكّل إحراجاً للرئيس الفلسطيني
محمود عباس
(أبو مازن) الذي كان تعهّد أمام الرؤساء الثلاثة في زيارته لبيروت في 21 ايار الماضي بجمعه على مراحل، وكلّف الأحمد، الذي كان في عداد الوفد الرئاسي، بمتابعة المفاوضات مع الجانب اللبناني للتوصل إلى آلية لتطبيقه بناء على إلحاح
الحكومة اللبنانية
، آخذة بوجهة نظر الفريق الأمني اللبناني الذي شارك فيها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إجراءات إسرائيليّة تعوق عودة الأحمد والملف الفلسطيني بين اللواء شقير ودبور وعردات
Lebanon 24
إجراءات إسرائيليّة تعوق عودة الأحمد والملف الفلسطيني بين اللواء شقير ودبور وعردات
04/07/2025 06:20:42
04/07/2025 06:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: التأخير في جمع السلاح الفلسطيني يضرب انطلاقة العهد
Lebanon 24
جعجع: التأخير في جمع السلاح الفلسطيني يضرب انطلاقة العهد
04/07/2025 06:20:42
04/07/2025 06:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"منظمة التحرير"طلبت التمهُّل في جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية
Lebanon 24
"منظمة التحرير"طلبت التمهُّل في جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية
04/07/2025 06:20:42
04/07/2025 06:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الأحمد يرأس اجتماعات فلسطينية... رسالة تطمين حول سحب سلاح المخيمات
Lebanon 24
الأحمد يرأس اجتماعات فلسطينية... رسالة تطمين حول سحب سلاح المخيمات
04/07/2025 06:20:42
04/07/2025 06:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
توافق بين عون وبري على الرد و"الحزب" يطالب بـ "تظهير موقف قوي وسيادي"
Lebanon 24
توافق بين عون وبري على الرد و"الحزب" يطالب بـ "تظهير موقف قوي وسيادي"
22:04 | 2025-07-03
03/07/2025 10:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع تشاوري بين بري وحسين الخليل.. وشخصية لبنانية على خطّ واشنطن
Lebanon 24
اجتماع تشاوري بين بري وحسين الخليل.. وشخصية لبنانية على خطّ واشنطن
22:14 | 2025-07-03
03/07/2025 10:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
دفع سعودي لاستعجال الرد الإيجابي وبن فرحان يلتقي عون وسلام
Lebanon 24
دفع سعودي لاستعجال الرد الإيجابي وبن فرحان يلتقي عون وسلام
22:17 | 2025-07-03
03/07/2025 10:17:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فرصة لبنان... أم فرصة ضائعة؟
Lebanon 24
فرصة لبنان... أم فرصة ضائعة؟
22:52 | 2025-07-03
03/07/2025 10:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تشدّد "الحزب" متوقّع "بغياب الضمانات وإلتزامات الاحتلال"
Lebanon 24
تشدّد "الحزب" متوقّع "بغياب الضمانات وإلتزامات الاحتلال"
22:50 | 2025-07-03
03/07/2025 10:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلت مُنهارة وتستغيث.. فنانة شهيرة تفضح نائبا سابقا: يريد ان يتزوجني غصبا عني (فيديو)
Lebanon 24
أطلت مُنهارة وتستغيث.. فنانة شهيرة تفضح نائبا سابقا: يريد ان يتزوجني غصبا عني (فيديو)
00:05 | 2025-07-03
03/07/2025 12:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
Lebanon 24
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
11:02 | 2025-07-03
03/07/2025 11:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
09:30 | 2025-07-03
03/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
13:36 | 2025-07-03
03/07/2025 01:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. النجمة التركية الشهيرة هاندا ارتشيل تُفاجئ الجمهور بلوك جديد (صور)
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. النجمة التركية الشهيرة هاندا ارتشيل تُفاجئ الجمهور بلوك جديد (صور)
03:43 | 2025-07-03
03/07/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:04 | 2025-07-03
توافق بين عون وبري على الرد و"الحزب" يطالب بـ "تظهير موقف قوي وسيادي"
22:14 | 2025-07-03
اجتماع تشاوري بين بري وحسين الخليل.. وشخصية لبنانية على خطّ واشنطن
22:17 | 2025-07-03
دفع سعودي لاستعجال الرد الإيجابي وبن فرحان يلتقي عون وسلام
22:52 | 2025-07-03
فرصة لبنان... أم فرصة ضائعة؟
22:50 | 2025-07-03
تشدّد "الحزب" متوقّع "بغياب الضمانات وإلتزامات الاحتلال"
22:48 | 2025-07-03
إعلان تلزيم البلوك 8 لشركة "توتال" سيتمّ خلال هذا الصيف
فيديو
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
04/07/2025 06:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
04/07/2025 06:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان خاطب نص بنات مصر".. فنان شهير يتحدث عن عدد الفتيات اللواتي ارتبط بهن (فيديو)
Lebanon 24
"كان خاطب نص بنات مصر".. فنان شهير يتحدث عن عدد الفتيات اللواتي ارتبط بهن (فيديو)
02:58 | 2025-07-03
04/07/2025 06:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24