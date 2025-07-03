قوة إسرائيلية توغلت لمئات الأمتار ليلا داخل الأراضي اللبنانية في ميس الجبل وهذا ما قامت به

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توغلت قوة مشاة تابعة للجيش الاسرائيلي ليلا لمئات الأمتار داخل الأراضي مُقابل مستعمرة على طريق عام في حي "الجديدة" شمال مدينة ، وقامت بإطفاء كاميرات المراقبة التابعة لمعمل البياضات الذي يملكه صبحي قرابة الساعة 1:00 ليلاً، ومن ثم تفخيخه وتدميره بالكامل، وفق ما أفادت مندوبة " ".يُذكر ان هذا المعمل دمره العدو خلال العدوان الاخير، وقام صاحبه بإعادة إعماره وتجهيزه بالكامل على نفقته الخاصة لإعادة الحياة الى المنطقة.والمبنى مؤلف من طبقتين، مساحة كل طابق 500 ، وتم تجهيزه قبل اسابيع قليلة بمعدات وآلات حديثة للخياطة وتصنيع البياضات، وهو مصدر معيشي للعديد من الأسر والعائلات في المنطقة.