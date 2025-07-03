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لبنان

قوة إسرائيلية توغلت لمئات الأمتار ليلا داخل الأراضي اللبنانية في ميس الجبل وهذا ما قامت به

Lebanon 24
03-07-2025 | 23:58
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توغلت قوة مشاة تابعة للجيش الاسرائيلي ليلا لمئات الأمتار داخل الأراضي اللبنانية مُقابل مستعمرة المنارة على طريق عام مستشفى ميس الجبل الحكومي في حي "الجديدة" شمال مدينة ميس الجبل، وقامت بإطفاء كاميرات المراقبة التابعة لمعمل البياضات الذي يملكه صبحي حمدان قرابة الساعة 1:00 ليلاً، ومن ثم تفخيخه وتدميره بالكامل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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يُذكر ان هذا المعمل دمره العدو الإسرائيلي خلال العدوان الاخير، وقام صاحبه بإعادة إعماره وتجهيزه بالكامل على نفقته الخاصة لإعادة الحياة الى المنطقة. 

والمبنى مؤلف من طبقتين، مساحة كل طابق 500 متر مربع، وتم تجهيزه قبل اسابيع قليلة بمعدات وآلات حديثة للخياطة وتصنيع البياضات، وهو مصدر معيشي للعديد من الأسر والعائلات في المنطقة. 
 
كما قام العدو الاسرائيلي فجرا بتفخيخ وتفجير مُحرّك احدى الجرافات الكبيرة التي تعمل لصالح مجلس الجنوب في أعمال إزالة الردم في حي كركزان شمال ميس الجبل داخل الاراضي اللبنانية، على طريق عام ميس الجبل ـ حولا، وذلك بعد عودته من تفجير مبنى معمل البياضات. 
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